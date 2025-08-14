РУС
Новости Фото коррупция в КГГА
Частное здание отремонтировали за государственный счет: о подозрении сообщили руководителю аппарата КГГА и экс-руководителю коммунального предприятия. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации(КГГА) и бывшему руководителю одного из коммунальных столичных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

подозрение чиновнику КГГА
О каких махинациях идет речь?

При содействии Государственной аудиторской службы Украины установлено, что подозреваемые заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города. Сооружение выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.

"На ремонт было потрачено почти 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имело даже договоров аренды на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги оплачены работы в частном здании", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА с правом внести залог в 30 млн гривен. ФОТО

Действия бывшего и действующего чиновников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

КГГА (3000) ГБР (3173) подозрение (555)
начебто, все вірно!
справедливість, все таке.
але, коли бачиш дбр, то хочеться плюватися.....
показать весь комментарий
14.08.2025 09:26 Ответить
Це державна підтримка приватному бізнесу, а не то що всі подумали
показать весь комментарий
14.08.2025 09:40 Ответить
Подозрения вручают многим. Только до суда дела "разваливаются". Очень часто получается "пшик"
показать весь комментарий
14.08.2025 09:41 Ответить
 
 