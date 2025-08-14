Частное здание отремонтировали за государственный счет: о подозрении сообщили руководителю аппарата КГГА и экс-руководителю коммунального предприятия. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю аппарата исполнительного органа Киевской городской государственной администрации(КГГА) и бывшему руководителю одного из коммунальных столичных предприятий.

О каких махинациях идет речь?

При содействии Государственной аудиторской службы Украины установлено, что подозреваемые заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании города. Сооружение выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.

"На ремонт было потрачено почти 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имело даже договоров аренды на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги оплачены работы в частном здании", - говорится в сообщении.

Действия бывшего и действующего чиновников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно как растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.