Приватну будівлю відремонтували державним коштом: повідомлено про підозру керівнику апарату КМДА та екскерівнику комунального підприємства. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру керівнику апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишньому керівнику одного з комунальних столичних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

підозра чиновнику КМДА
Про які махінації йдеться?

За сприяння Державної аудиторської служби України встановлено, що підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі міста. Споруда вибула з комунальної власності та належала приватним особам.

"На ремонт було витрачено майже 1,3 млн гривень. При цьому комунальне підприємство не мало навіть договорів оренди на відремонтовані приміщення, тобто фактично за бюджетні гроші оплачено роботи в приватній будівлі", - йдеться у повідомленні.

Дії колишнього і чинного чиновників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

начебто, все вірно!
справедливість, все таке.
але, коли бачиш дбр, то хочеться плюватися.....
14.08.2025 09:26 Відповісти
Це державна підтримка приватному бізнесу, а не то що всі подумали
14.08.2025 09:40 Відповісти
Подозрения вручают многим. Только до суда дела "разваливаются". Очень часто получается "пшик"
14.08.2025 09:41 Відповісти
 
 