Задержан организатор схемы, который за $18 тыс. обещал переправить мужчину в Молдову: сотрудничал только после полной оплаты. ФОТО

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 36-летнему мужчине, который обещал организовать незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуроратуры Киева.

Как отмечается, мужчину обещали довезти до Одесской области. Далее он должен был пешком пересечь государственную границу Украины с непризнанной Приднестровской республикой, а уже оттуда ехать в столицу Молдовы.

"Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы - 18 тыс. долларов США. Отметим, что мужчина начинал сотрудничество с "клиентами" только после полной оплаты его услуг", - говорится в сообщении.

Также читайте: Продолжается спецоперация по перекрытию каналов переправки мужчин за границу: проводится более 150 одновременных обысков, - Нацполиция. ФОТОрепортаж







Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, совершенная из корыстных побуждений).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в более 750 тыс. гривен.