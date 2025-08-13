РУС
Продолжается спецоперация по перекрытию каналов переправки мужчин за границу: проводится более 150 одновременных обысков, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Более 150 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Спецоперация по перекрытию каналов переправки мужчин

Сообщается, что детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
13.08.2025 17:27 Ответить
Коли війна.то чоловіки захищають державу.Мені жаль хлопців...але так було завжди.во всіх країнах.Відкроють кордони.усі повиїзжали ....що далі?хто буде захищати?
13.08.2025 17:38 Ответить
Хто хто.. Фортеця Варшава, Фортеця Вильнус... Движуха начнется
13.08.2025 17:57 Ответить
Певен на 100% , що "батальйон монако" опинився за кордоном без всяких "каналів" - цілком офіційно !
13.08.2025 17:29 Ответить
О, так! Всі сили Зельоних кинуті на це, а не на компанію мотивації. Лох Порошенко провів 6 хвиль мобілізації, а до такого не додумався.
13.08.2025 17:30 Ответить
Все,зараз полізуть ждуни,як мухи на лайно!
13.08.2025 17:31 Ответить
Сьогодні нелох с завгоспом перетнув кордон , чому його незатримала
13.08.2025 18:07 Ответить
 
 