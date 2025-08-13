Продолжается спецоперация по перекрытию каналов переправки мужчин за границу: проводится более 150 одновременных обысков, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Более 150 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.
По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Сообщается, что детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль