Продолжается спецоперация по перекрытию каналов переправки мужчин за границу: проводится более 150 одновременных обысков, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Более 150 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.



По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Также смотрите: Перевозил уклонистов в автомобиле с продуктами в Молдову: на Буковине разоблачена схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщается, что детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выезд за границу за $11 тысяч: на Закарпатье разоблачена попытка переправки мужчины, - ГПСУ. ВИДЕО + фоторепортаж









