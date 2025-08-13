УКР
Триває спецоперація з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: проводиться понад 150 одночасних обшуків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Спецоперація з перекриття каналів переправлення чоловіків

Повідомляється, що деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

