Триває спецоперація з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: проводиться понад 150 одночасних обшуків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.
За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Повідомляється, що деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mr Been
показати весь коментар13.08.2025 17:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Елена Елена #308522
показати весь коментар13.08.2025 17:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Энэбиш
показати весь коментар13.08.2025 17:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
NNN
показати весь коментар13.08.2025 17:29 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар13.08.2025 17:30 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Мосий Шило
показати весь коментар13.08.2025 17:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ukrain
показати весь коментар13.08.2025 18:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль