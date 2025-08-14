УКР
Затримано організатора схеми, який за $18 тис. обіцяв переправити чоловіка до Молдови: співпрацював лише після повної оплати. ФОТО

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 36-річному чоловіку, який обіцяв організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуроратура Києва.

Як зазначається, чоловіка обіцяли довезти до Одеської області. Далі він мав пішки перетнути державний кордон України з невизнаною Придністровською республікою, а вже звідти їхати до столиці Молдови.

"Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми - 18 тис. доларів США. Зазначимо, що чоловік починав співпрацю з "клієнтами" лише після повної оплати його послуг", - йдеться у повідомленні.

переправник ухилянтів
переправник ухилянтів
переправник ухилянтів

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 750 тис. гривень.

Молдова (2116) Одеська область (3437) ухилянти (1109)
"рєшала" здоровий бичок і таких пів Києва, чому не на фронті? відповідь проста - всі "непридатні"
показати весь коментар
14.08.2025 11:02 Відповісти
 
 