277 1

Сутки в Днепропетровской области: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 августа оккупанты наносили удары по населенным пунктам Днепропетровской области - атаковали ракетой Днепровский район, обстреляли из дронов, беспилотников и артиллерии Никопольский и Синельниковский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Из-за ракетного удара по Днепровскому району погиб 59-летний мужчина, еще один человек был травмирован. Взрыв вызвал пожар, который ликвидировали спасатели. Из-за обстрела повреждены автомобили. На месте работали все профильные службы. Следователи зафиксировали последствия вражеской атаки и задокументировали очередное военное преступление РФ.

Никопольщина также находилась под ударами вражеской армии. 15 августа около 13 часов дня оккупанты атаковали Никополь из ствольной артиллерии. Травмы получили двое мужчин 42 и 23-х лет. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В течение дня дежурные части полиции обработали более 60 сообщений об обстрелах городов Никополь и Марганец, сел Мировской, Марганецкой и Покровской громады. На места были направлены следователи, которые зафиксировали повреждения инфраструктуры, предприятия, агрофирмы, многоэтажек, гаража, авто и жилых домов - некоторые дома были охвачены пламенем.

Также враг атаковал беспилотниками и FPV-дронами Покровскую и Межевскую громады Синельниковского района. Повреждения получили сельскохозяйственные предприятия, частные дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеские атаки на Днепропетровщину: раненый в Днепровском районе мужчина - в тяжелом состоянии, на Никопольщине - двое пострадавших. ФОТОрепортаж

