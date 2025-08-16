Доба на Дніпропетровщині: одна людина загинула, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

15 серпня окупанти завдавали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області – атакували ракетою Дніпровський район, обстріляли з дронів, безпілотників та артилерії Нікопольський і Синельниківський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Через ракетний удар по Дніпровському району загинув 59-річний чоловік, ще одну людину було травмовано. Вибух спричинив пожежу, яку ліквідували рятувальники. Через обстріл пошкоджені автомобілі. На місці працювали усі профільні служби. Слідчі зафіксували наслідки ворожої атаки та задокументували черговий воєнний злочин РФ .

Нікопольщина також перебувала під ударами ворожої армії. 15 серпня близько 13-ї години дня окупанти атакували Нікополь зі ствольної артилерії. Травми отримали двоє чоловіків 42 та 23-х років. Потерпілим надали медичну допомогу.

Впродовж дня чергові частини поліції опрацювали понад 60 повідомлень про обстріли міст Нікополь і Марганець, сіл Мирівської, Марганецької та Покровської громади. На місця були скеровані слідчі, які зафіксували пошкодження інфраструктури, підприємства, агрофірми, багатоповерхівок, гаража, авто та житлових будинків - деякі оселі були охоплені полумʼям.

Також ворог атакував безпілотниками та FPV-дронами Покровську та Межівську громади Синельниківського району. Пошкоджень зазнали сільськогосподарські підприємства, приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожі атаки на Дніпропетровщину: поранений у Дніпровському районі чоловік - у важкому стані, на Нікопольщині - двоє постраждалих. ФОТОрепортаж













