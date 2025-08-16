Оккупанты дважды ударили по Славянску беспилотниками: пострадал один человек, повреждены дома. ФОТО

Вечером субботы, 16 августа, российские захватчики ударили по Славянску беспилотниками. В результате вражеских атак пострадал человек.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером в субботу, 16 августа, город подвергся двум вражеским обстрелам. Около 18:15. Железнодорожный микрорайон. Частный сектор. Ранена женщина. Повреждены дома. Около 19:30 микрорайон Лиманы. Частный сектор. Повреждены дома", - говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в обоих случаях применил для ударов по городу БпЛА "Италмас".

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: враг атаковал три района. Два человека погибли, еще семеро получили ранения, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж