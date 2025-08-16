Оккупанты дважды ударили по Славянску беспилотниками: пострадал один человек, повреждены дома. ФОТО
Вечером субботы, 16 августа, российские захватчики ударили по Славянску беспилотниками. В результате вражеских атак пострадал человек.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером в субботу, 16 августа, город подвергся двум вражеским обстрелам. Около 18:15. Железнодорожный микрорайон. Частный сектор. Ранена женщина. Повреждены дома. Около 19:30 микрорайон Лиманы. Частный сектор. Повреждены дома", - говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что в обоих случаях применил для ударов по городу БпЛА "Италмас".
Стріляли вже з усього. І пофіг, що поруч цивільні.