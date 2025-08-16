УКР
Окупанти вдвічі вдарили по Слов’янську безпілотниками: постраждала одна людина, пошкоджено будинки. ФОТО

Ввечері суботи, 16 серпня, російські загарбники вдарили по Слов'янську безпілотниками. Внаслідок ворожих атак постраждала людина.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері в суботу, 16 серпня, місто зазнало двох ворожих обстрілів. Близько 18:15. Залізничний мікрорайон. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки. Близько 19:30 мікрорайон Лимани. Приватний сектор. Пошкоджено будинки", - йдеться у повідомленні.

обстріл

Посадовець додав, що  в обох випадках застосував для ударів по місту БпЛА "Італмас".

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог атакував три райони. Дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

І ця гнида раза три наматувала круги над містом.
Стріляли вже з усього. І пофіг, що поруч цивільні.
показати весь коментар
16.08.2025 21:41 Відповісти
 
 