Окупанти вдвічі вдарили по Слов’янську безпілотниками: постраждала одна людина, пошкоджено будинки. ФОТО
Ввечері суботи, 16 серпня, російські загарбники вдарили по Слов'янську безпілотниками. Внаслідок ворожих атак постраждала людина.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері в суботу, 16 серпня, місто зазнало двох ворожих обстрілів. Близько 18:15. Залізничний мікрорайон. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки. Близько 19:30 мікрорайон Лимани. Приватний сектор. Пошкоджено будинки", - йдеться у повідомленні.
Посадовець додав, що в обох випадках застосував для ударів по місту БпЛА "Італмас".
Стріляли вже з усього. І пофіг, що поруч цивільні.