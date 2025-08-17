Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области атаковали беспилотники и артиллерия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью под ударами российских дронов и артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Пострадали жилые дома и инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Никопольщина. Агрессор применял беспилотники, открывал огонь из реактивной системы залпового огня "Град". Бил по районному центру, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Возник пожар. Повреждены несколько автомобилей, одна машина уничтожена огнем.
По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера днем, уничтожены два частных дома, еще три - повреждены.
Синельниковщина. Противник целился БпЛА по Межевской и Покровской громадам. Возникло несколько возгораний. Горели два частных дома, гараж, сухая трава. Разрушена также инфраструктура.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль