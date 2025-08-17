РУС
Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области атаковали беспилотники и артиллерия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью под ударами российских дронов и артиллерии оказались Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Пострадали жилые дома и инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Никопольщина. Агрессор применял беспилотники, открывал огонь из реактивной системы залпового огня "Град". Бил по районному центру, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Возник пожар. Повреждены несколько автомобилей, одна машина уничтожена огнем.

По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера днем, уничтожены два частных дома, еще три - повреждены.

Синельниковщина. Противник целился БпЛА по Межевской и Покровской громадам. Возникло несколько возгораний. Горели два частных дома, гараж, сухая трава. Разрушена также инфраструктура.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских атак повреждены дома, предприятия и газопровод на Никопольщине и Синельниковщине. ФОТОрепортаж

