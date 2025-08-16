В результате вражеских атак повреждены дома, предприятия и газопровод в Никопольском и Синельниковском районах. ФОТОрепортаж

В течение дня 16 августа российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня российская армия била по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковала Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую, Мировскую громады.



В результате атак повреждены коммунальное и сельскохозяйственное предприятия, инфраструктура, авто. Загорелись 4 частных дома.

В Синельниковском районе враг ударил КАБом и беспилотниками по Межевской громаде. Возникли пожары. Изуродованы 3 частных дома и газопровод.



По уточненной информации, ночью агрессор попал БпЛА по Новопавловской громаде. Изуродована инфраструктура.

"Сегодня из-под завалов жилого дома в Межевской громаде достали тело женщины. Она погибла из-за удара КАБами, который противник совершил 14 августа. Соболезнования родным и близким", - добавил председатель ОГА.



