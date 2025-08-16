РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
279 0

В результате вражеских атак повреждены дома, предприятия и газопровод в Никопольском и Синельниковском районах. ФОТОрепортаж

В течение дня 16 августа российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение дня российская армия била по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Атаковала Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую, Мировскую громады.

В результате атак повреждены коммунальное и сельскохозяйственное предприятия, инфраструктура, авто. Загорелись 4 частных дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеские атаки на Днепропетровщину: раненый в Днепровском районе мужчина - в тяжелом состоянии, на Никопольщине - двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Обстрелы Днепропетровской области 16 августа

В Синельниковском районе враг ударил КАБом и беспилотниками по Межевской громаде. Возникли пожары. Изуродованы 3 частных дома и газопровод.

По уточненной информации, ночью агрессор попал БпЛА по Новопавловской громаде. Изуродована инфраструктура.

Смотрите: Сутки на Днепропетровщине: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТОрепортаж

"Сегодня из-под завалов жилого дома в Межевской громаде достали тело женщины. Она погибла из-за удара КАБами, который противник совершил 14 августа. Соболезнования родным и близким", - добавил председатель ОГА.

Обстрелы Днепропетровской области 16 августа
Обстрелы Днепропетровской области 16 августа

Автор: 

обстрел (29023) Никополь (1149) Днепропетровская область (4356) Никопольский район (383) Синельниковский район (181)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 