Унаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, підприємства та газогін на Нікопольщині та Синельниківщині. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 16 серпня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, потягом дня російська армія била по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакувала Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади.

Унаслідок атак пошкоджені комунальне і сільськогосподарське підприємства, інфраструктура, авто. Зайнялися 4 приватні будинки.

Обстріли Дніпропетровщини 16 серпня

У Синельниківському районі ворог вгатив КАБом та безпілотниками по Межівській громаді. Виникли пожежі. Понівечені 3 приватні оселі й газогін.

За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив БпЛА по Новопавлівській громаді. Понівечена інфраструктура.

"Сьогодні з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді дістали тіло жінки. Вона загинула через удар КАБами, який противник скоїв 14 серпня. Співчуття рідним та близьким", - додав голова ОВА.

