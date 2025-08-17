Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини атаковані безпілотниками й артилерією. ФОТОрепортаж

Вночі під ударами російських дронів та артилерії опинилися Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Постраждали житлові будинки та інфраструктура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщина. Агресор застосовував безпілотники, відкривав вогонь з реактивної системи залпового вогню "Град". Бив по районному центру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені декілька автівок, одна машина знищена вогнем.

За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, знищені два приватні будинки, ще три – понівечені.

Синельниківщина. Противник цілив БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Виникло декілька загорянь. Горіли дві приватні оселі, гараж, суха трава. Потрощена також інфраструктура.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

