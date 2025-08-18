РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12454 посетителя онлайн
Новости Фото Ай Вейвей прибіл в Харьков і біл на боевіх позициях
3 019 19

Китайский художник Ай Вэйвэй приехал в Харьков и побывал на позициях Сил обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Китайский художник и правозащитник Ай Вэйвэй прибыл в Украину на побывал на позициях Сил обороны Украины под Харьковом.

Об этом сообщил экс-издатель "Медиазона", воюющий на стороне ВСУ, Петр Верзилов, передает Цензор.НЕТ.

На одном из фото Вейвей в футболке 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартія".

"Главный художник современности, один из столпов мировой культуры, символ современного искусства Ай Вэйвэй приехал к нам на фронт в самое сердце войны, на боевые позиции на север от прекрасного города Харькова. Великий Ай Вэйвэй - умный, дерзкий и храбрый - таким и должен быть деятель культуры номер 1 на планете Земля", - отметил Верзилов.

Известно, что Вэйвэй готовит новую выставку в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед встречей Зеленского и Трампа: Китай призвал стороны войны к переговорам и длительному миру

Китайский художник Ай Вэйвэй прибыл в Украину
Китайский художник Ай Вэйвэй прибыл в Украину
Китайский художник Ай Вэйвэй прибыл в Украину
Китайский художник Ай Вэйвэй прибыл в Украину
Китайский художник Ай Вэйвэй прибыл в Украину

Автор: 

визит (3145) Китай (3125) художник (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Молодець! Повага!
показать весь комментарий
18.08.2025 15:27 Ответить
+5
щось я якось відстав від ********* живопису, і ніхєра не в курсі про стовпа світової культури і символу ********* мистецтва.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:32 Ответить
+3
Хай до сьогоднішньої 5-поверхівки завітає, з собою бажано холст та олію.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець! Повага!
показать весь комментарий
18.08.2025 15:27 Ответить
на Меморіалі на Майдані є три вшанування громадян Китайської Республіки (Тайвань) і лише одно громадянина кнр.

населення Тайваню - 23 млн., а кнр - 1,5 млрд.
з півтора міліардів !!! китайців кнр знайшовся лише один порядний

.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:54 Ответить
То, сколько их нашлось - проблема коммунистического китая, а не адекватного китайца. А ему - уважение за его позицию.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:08 Ответить
Хай до сьогоднішньої 5-поверхівки завітає, з собою бажано холст та олію.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:27 Ответить
Як, його, відрізнити від північно-корейського шпійона?
показать весь комментарий
18.08.2025 15:27 Ответить
Показати портрет Кіма і попросити фак тикнути вождю?
показать весь комментарий
18.08.2025 15:29 Ответить


Ай Вейвей Мао Цзедуну
показать весь комментарий
18.08.2025 16:03 Ответить
антропологія - китайці, корейці і японці дуже різняться між собою

.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:56 Ответить
Ой вей.....думав це друга національність.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:28 Ответить
Може хоч він розповість своїм співвітчизникам, що не можна допомагати країні-агресору. А то все:» ми нє плі цьом- ми нє плйцьом!»
показать весь комментарий
18.08.2025 15:29 Ответить
Ви добре собі уявляєте митців та правозахисників епохи Сталіна?

Хто, що і кому міг донести?
показать весь комментарий
18.08.2025 15:58 Ответить
щось я якось відстав від ********* живопису, і ніхєра не в курсі про стовпа світової культури і символу ********* мистецтва.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:32 Ответить
У Пінчука його роботи ніби колись були...
показать весь комментарий
18.08.2025 15:35 Ответить
Ой вей...
Чого тілтки у Пінчука не було від обісраних табуреток до червивих коров'ячих голів.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:56 Ответить
Китайский художник и правозащитник Ай Вэйвэй прибыл в Украину (на)? побывал на позициях Сил обороны Украины под Харьковом. Источник: https://censor.net/ru/p3569248
показать весь комментарий
18.08.2025 15:51 Ответить
У першу чергу він громадянин Китаю.

Які правозахисники у тоталітарній комуністичній державі пояснювати треба?
показать весь комментарий
18.08.2025 15:54 Ответить
Ай Вей рятує ставлення до пересічного китайця ...повага за персональну гуманітарну ініціативу ...але кров українців ,на руках китайського режиму ,а це теж китайці ...
показать весь комментарий
18.08.2025 16:20 Ответить
Дійсно один з найвидатнійших митців на планеті у цей час. Концептуальність робіт напрочуд глибока. З китайським прищуром так би мовити. Мабуть згодом будуть якісь глибокі роботи по враженням від цієї війни.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:22 Ответить
 
 