Китайский художник Ай Вэйвэй приехал в Харьков и побывал на позициях Сил обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Китайский художник и правозащитник Ай Вэйвэй прибыл в Украину на побывал на позициях Сил обороны Украины под Харьковом.

Об этом сообщил экс-издатель "Медиазона", воюющий на стороне ВСУ, Петр Верзилов, передает Цензор.НЕТ.

На одном из фото Вейвей в футболке 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Хартія".

"Главный художник современности, один из столпов мировой культуры, символ современного искусства Ай Вэйвэй приехал к нам на фронт в самое сердце войны, на боевые позиции на север от прекрасного города Харькова. Великий Ай Вэйвэй - умный, дерзкий и храбрый - таким и должен быть деятель культуры номер 1 на планете Земля", - отметил Верзилов.

Известно, что Вэйвэй готовит новую выставку в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед встречей Зеленского и Трампа: Китай призвал стороны войны к переговорам и длительному миру









