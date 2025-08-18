Китайський митець Ай Вейвей приїхав до Харкова та побував на позиціях Сил оборони. ФОТОрепортаж
Китайський художник і правозахисник Ай Вейвей прибув до України на побував на позиціях Сил оборони України під Харковом.
Про це повідомив ексвидавець "Медиазона", який воює на боці ЗСУ, Петро Верзілов, передає Цензор.НЕТ.
На одному з фото Вейвей у футболці 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".
"Головний художник сучасності, один із стовпів світової культури, символ сучасного мистецтва Ай Вейвей приїхав до нас на фронт у саме серце війни, на бойові позиції на північ від прекрасного міста Харкова. Великий Ай Вейвей - розумний, зухвалий і хоробрий - таким і повинен бути діяч культури номер 1 на планеті Земля", - зазначив Верзілов.
Відомо, що Вейвей готує нову виставку у Києві.
