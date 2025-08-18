УКР
Новини Фото Ай Вейвей прибув до України
2 848 19

Китайський митець Ай Вейвей приїхав до Харкова та побував на позиціях Сил оборони. ФОТОрепортаж

Китайський художник і правозахисник Ай Вейвей прибув до України на побував на позиціях Сил оборони України під Харковом.

Про це повідомив ексвидавець "Медиазона", який воює на боці ЗСУ, Петро Верзілов, передає Цензор.НЕТ.

На одному з фото Вейвей у футболці 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".

"Головний художник сучасності, один із стовпів світової культури, символ сучасного мистецтва Ай Вейвей приїхав до нас на фронт у саме серце війни, на бойові позиції на північ від прекрасного міста Харкова. Великий Ай Вейвей - розумний, зухвалий і хоробрий - таким і повинен бути діяч культури номер 1 на планеті Земля", - зазначив Верзілов.

Відомо, що Вейвей готує нову виставку у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед зустріччю Зеленського та Трампа: Китай закликав сторони війни до переговорів та тривалого миру

Автор: 

Топ коментарі
+5
Молодець! Повага!
18.08.2025 15:27 Відповісти
18.08.2025 15:27 Відповісти
+5
щось я якось відстав від ********* живопису, і ніхєра не в курсі про стовпа світової культури і символу ********* мистецтва.
18.08.2025 15:32 Відповісти
18.08.2025 15:32 Відповісти
+3
Хай до сьогоднішньої 5-поверхівки завітає, з собою бажано холст та олію.
18.08.2025 15:27 Відповісти
18.08.2025 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Молодець! Повага!
18.08.2025 15:27 Відповісти
18.08.2025 15:27 Відповісти
на Меморіалі на Майдані є три вшанування громадян Китайської Республіки (Тайвань) і лише одно громадянина кнр.

населення Тайваню - 23 млн., а кнр - 1,5 млрд.
з півтора міліардів !!! китайців кнр знайшовся лише один порядний

.
18.08.2025 15:54 Відповісти
18.08.2025 15:54 Відповісти
То, сколько их нашлось - проблема коммунистического китая, а не адекватного китайца. А ему - уважение за его позицию.
18.08.2025 16:08 Відповісти
18.08.2025 16:08 Відповісти
Хай до сьогоднішньої 5-поверхівки завітає, з собою бажано холст та олію.
18.08.2025 15:27 Відповісти
18.08.2025 15:27 Відповісти
Як, його, відрізнити від північно-корейського шпійона?
18.08.2025 15:27 Відповісти
18.08.2025 15:27 Відповісти
Показати портрет Кіма і попросити фак тикнути вождю?
показати весь коментар
18.08.2025 15:29 Відповісти


Ай Вейвей Мао Цзедуну
18.08.2025 16:03 Відповісти
18.08.2025 16:03 Відповісти
антропологія - китайці, корейці і японці дуже різняться між собою

.
18.08.2025 15:56 Відповісти
18.08.2025 15:56 Відповісти
Ой вей.....думав це друга національність.
показати весь коментар
18.08.2025 15:28 Відповісти
Може хоч він розповість своїм співвітчизникам, що не можна допомагати країні-агресору. А то все:» ми нє плі цьом- ми нє плйцьом!»
показати весь коментар
18.08.2025 15:29 Відповісти
Ви добре собі уявляєте митців та правозахисників епохи Сталіна?

Хто, що і кому міг донести?
18.08.2025 15:58 Відповісти
18.08.2025 15:58 Відповісти
щось я якось відстав від ********* живопису, і ніхєра не в курсі про стовпа світової культури і символу ********* мистецтва.
18.08.2025 15:32 Відповісти
18.08.2025 15:32 Відповісти
У Пінчука його роботи ніби колись були...
показати весь коментар
18.08.2025 15:35 Відповісти
Ой вей...
Чого тілтки у Пінчука не було від обісраних табуреток до червивих коров'ячих голів.
18.08.2025 15:56 Відповісти
18.08.2025 15:56 Відповісти
Китайский художник и правозащитник Ай Вэйвэй прибыл в Украину (на)? побывал на позициях Сил обороны Украины под Харьковом. Источник: https://censor.net/ru/p3569248
18.08.2025 15:51 Відповісти
18.08.2025 15:51 Відповісти
У першу чергу він громадянин Китаю.

Які правозахисники у тоталітарній комуністичній державі пояснювати треба?
18.08.2025 15:54 Відповісти
18.08.2025 15:54 Відповісти
Ай Вей рятує ставлення до пересічного китайця ...повага за персональну гуманітарну ініціативу ...але кров українців ,на руках китайського режиму ,а це теж китайці ...
18.08.2025 16:20 Відповісти
18.08.2025 16:20 Відповісти
Дійсно один з найвидатнійших митців на планеті у цей час. Концептуальність робіт напрочуд глибока. З китайським прищуром так би мовити. Мабуть згодом будуть якісь глибокі роботи по враженням від цієї війни.
18.08.2025 16:22 Відповісти
18.08.2025 16:22 Відповісти
 
 