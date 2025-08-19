Подразделения СБС поражали 760 целей противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 760 уникальных целей противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Поражены, в частности
- 148 единиц личного состава, из которых 92 - ликвидировано;
- 31 единица автомобильной техники и 19 мотоциклов;
- 27 артиллерийских систем и 5 минометов.
"Кроме того, уничтожено 87 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-19.08) уничтожено/поражено 13664 цели, из которых 3182 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Ще Коптери потрібно пересунути ближче до Крил.
Ну і більше дохлої москальні.