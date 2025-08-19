Подразделения СБС поражали 760 целей противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 760 уникальных целей противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности

148 единиц личного состава, из которых 92 - ликвидировано;

31 единица автомобильной техники и 19 мотоциклов;

27 артиллерийских систем и 5 минометов.

"Кроме того, уничтожено 87 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-19.08) уничтожено/поражено 13664 цели, из которых 3182 - личный состав противника", - говорится в сообщении.