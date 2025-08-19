РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9702 посетителя онлайн
Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
313 1

Подразделения СБС поражали 760 целей противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 760 уникальных целей противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности

  • 148 единиц личного состава, из которых 92 - ликвидировано;
  • 31 единица автомобильной техники и 19 мотоциклов;
  • 27 артиллерийских систем и 5 минометов.

Читайте: Нефтепровод "Дружба" отдыхает, - Мадьяр сообщил об ударе СБС по нефтеперекачивающей станции "Никольское"

"Кроме того, уничтожено 87 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-19.08) уничтожено/поражено 13664 цели, из которых 3182 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы СБС

Автор: 

уничтожение (7691) Силы беспилотных систем (199) война в Украине (5732)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такий порядок в інфографіці вже кращий.
Ще Коптери потрібно пересунути ближче до Крил.

Ну і більше дохлої москальні.
показать весь комментарий
19.08.2025 20:28 Ответить
 
 