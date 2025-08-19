УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9495 відвідувачів онлайн
Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
325 1

Підрозділи СБС уразили 760 цілей противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 760 унікальних цілей противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема

  • 148 одиниць особового складу, з яких 92 – ліквідовано;
  • 31 одиницю автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
  • 27 артилерійських систем та 5 мінометів.

Читайте: Нафтопровід "Дружба" відпочиває, - Мадяр повідомив про удар СБС по нафтоперекачувальній станці "Нікольскоє"

"Крім того, знищено 87 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–19.08) знищено/уражено 13664 цілі, з яких 3182 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи СБС

Автор: 

знищення (8005) Сили безпілотних систем (201) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такий порядок в інфографіці вже кращий.
Ще Коптери потрібно пересунути ближче до Крил.

Ну і більше дохлої москальні.
показати весь коментар
19.08.2025 20:28 Відповісти
 
 