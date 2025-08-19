Підрозділи СБС уразили 760 цілей противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 760 унікальних цілей противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема

148 одиниць особового складу, з яких 92 – ліквідовано;

31 одиницю автомобільної техніки та 19 мотоциклів;

27 артилерійських систем та 5 мінометів.

"Крім того, знищено 87 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–19.08) знищено/уражено 13664 цілі, з яких 3182 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.