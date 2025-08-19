Підрозділи СБС уразили 760 цілей противника протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 760 унікальних цілей противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено, зокрема
- 148 одиниць особового складу, з яких 92 – ліквідовано;
- 31 одиницю автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
- 27 артилерійських систем та 5 мінометів.
"Крім того, знищено 87 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–19.08) знищено/уражено 13664 цілі, з яких 3182 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Ще Коптери потрібно пересунути ближче до Крил.
Ну і більше дохлої москальні.