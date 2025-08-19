РУС
Одна женщина погибла вследствие российского артобстрела Никополя, - ОВА. ФОТО

Вечером 19 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей. Еще одна жительница пострадала. Ее доставили в больницу. В городе повреждена пятиэтажка", - говорится в сообщении.

Читайте: В результате вражеских атак повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП на Никопольщине. ФОТОрепортаж

Последствия артобстрела Никополя 19 августа

обстрел (29065) Никополь (1154) Днепропетровская область (4363) Никопольский район (389) война в Украине (5732)
Ударів у відповідь по містах ворога традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти.
19.08.2025 21:07 Ответить
 
 