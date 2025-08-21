СБУ совместно с Нацполицией заблокировали 5 схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали 5 новых схем уклонения от мобилизации, которые действовали в центральном, южном и западном регионах Украины.

По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок, которые подделывали документы для избежания призыва или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Черкасской области задержан 48-летний заместитель декана одного из университетов региона, который за взятки устраивал уклонистов на обучение в свой вуз. Находясь в составе приемной комиссии, доцент безосновательно ставил клиентам "проходные" баллы по результатам вступительных экзаменов, что позволяло им получить отсрочку от мобилизации. В Золотоношском районе области задержан еще один фигурант. Им оказался 33-летний житель громады, в отношении которого уже ведется расследование за аналогичные преступления. Находясь под домашним арестом, рецидивист продолжил продавать уклонистам фиктивные медсправки об инвалидности. Для оформления подделки он привлекал своих знакомых среди врачей.

На Николаевщине задержан одессит, который перевозил военнообязанных к юго-западной границе. Далее уклонистам предлагали "трансфер" в соседнюю страну в кузове грузового авто, которое экспортировало продукты питания.

На Полтавщине задержан 56-летний житель Кременчуга, который в собственной типографии изготавливал фиктивные справки о "бронировании". Также в областном центре задержан 44-летний безработный, который "сливал" в Телеграм-каналы геолокации ТЦК и Национальной полиции.

На Львовщине задержан делец, который торговал "безопасным" маршрутом побега за границу через один из пунктов пропуска в регионе. Кроме того, злоумышленник обещал "клиентам" снять их с розыска в ТЦК.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

