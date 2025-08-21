СБУ спільно із Нацполіцією заблокували 5 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували 5 нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у центральному, південному та західному регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано організаторів оборудок, які підробляли документи для уникнення призову або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на Черкащині затримано 48-річного заступника декана одного із університетів регіону, який за хабарі влаштовував ухилянтів на навчання до свого вишу. Перебуваючи у складі приймальної комісії, доцент безпідставно ставив клієнтам "прохідні" бали за результатами вступних іспитів, що дозволяло їм отримати відстрочку від мобілізації. У Золотоніському районі області затримано ще одного фігуранта. Ним виявився 33-річний мешканець громади, щодо якого вже триває розслідування за аналогічні злочини. Перебуваючи під домашнім арештом, рецидивіст продовжив продавати ухилянтам фіктивні меддовідки про інвалідність. Для оформлення підробки він залучав своїх знайомих серед лікарів.

На Миколаївщині затримано одесита, який перевозив військовозобов’язаних до південно-західного кордону. Далі ухилянтам пропонували "трансфер" до сусідньої країни в кузові вантажного авто, що експортувало продукти харчування.

На Полтавщині затримано 56-річного жителя Кременчука, який у власній типографії виготовляв фіктивні довідки про "бронювання". Також в обласному центрі затримано 44-річного безробітного, що "зливав" у Телеграм-канали геолокації ТЦК та Національної поліції.

На Львівщині затримано ділка, який торгував "безпечним" маршрутом втечі за кордон через один із пунктів пропуску в регіоні. Крім того, зловмисник обіцяв "клієнтам" зняти їх з розшуку в ТЦК.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито три канали незаконного переправлення ухилянтів через кордон на Закарпатті : усіх затримано. ФОТОрепортаж