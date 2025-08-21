РУС
Семеро мужчин, собиравшихся нелегально пересечь границу, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

В ходе реализации оперативной информации вчера вечером пограничники Мукачевского отряда разоблачили группу мужчин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.

На окраине села Грушово Тячевского района пограничники остановили семерых "путешественников" из Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Хмельницкой областей.

дпсу,уклонисты

С помощью Telegram-канала мужчины нашли "координаторов", которые обещали переправить их за границу, минуя пункты пропуска.

Организаторы собирали "желающих" и в течение 5-14 дней и с целью конспирации перемещали их по разным помещениям в приграничье. За такие услуги организаторы планировали получить от "клиентов" от 12 до 15 тыс. долларов.

Читайте: Пытались подкупить пограничника за $7,5 тыс.: прекращена схема переправки мужчин в Одесской области, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин, устанавливается.

Автор: 

Госпогранслужба (6772) уклонисты (1046) Закарпатская область (2661) Тячевский район (1) Грушево (1)
+5
Чекаємо на термін "незаконне дихання киснем"
21.08.2025 17:57 Ответить
+3
у шортіках,футболочках
не вивчаючи місевість хочаб по мапі
скоріше за все навіть без копійчиного компаса
15К$ за *****
так ім,телепням і треба
"ходити" треба поодинці,а не стадом дурнів
21.08.2025 17:59 Ответить
+2
якраз 13го була облава на закарпатті, пости посилені в Ужгороді, Мукачево, пакували без розбору.
відкупитись - 10К, навіть якщо в тебе відстрочка. штампують свої ВОД.
хто не відкупився - під кордон. в руки прикордонників.
схємщики блін
21.08.2025 17:57 Ответить
21.08.2025 17:45 Ответить
найкоротша дорога на фронт це незаконний перетин кордону з країнами ЕС! дурники -вас погранці прямо в тцк доставляють!
21.08.2025 17:45 Ответить
Тобі більше треба хвилюватися за термін "зіпсоване повітря"...
21.08.2025 18:05 Ответить
у шортіках,футболочках
не вивчаючи місевість хочаб по мапі
скоріше за все навіть без копійчиного компаса
15К$ за *****
так ім,телепням і треба
"ходити" треба поодинці,а не стадом дурнів
21.08.2025 17:59 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
21.08.2025 18:03 Ответить
А ти Слимаче ..55 річний військовий пенсіонер вже диван пропердів дома.. Ти ж калічка🤣🤣колінце болить🤣🤣🤣🤣🤣
21.08.2025 18:05 Ответить
Слимаки ті, хто хоче прикритися цими бідолахам. Починаючи від Зе і Єрмака і закінчуючи такими пенсаками як оцей Старый зольдат
21.08.2025 18:41 Ответить
Ооооо, ще всплило олге з польського окопу.
З чьих будите, з заподляцьких іудушек чи лаптіногих балалаєчників?
21.08.2025 18:50 Ответить
21.08.2025 18:03 Ответить
У 2025 р. мобілізаційні процеси на тимчасово -окупованих українських територіях набрали божевільні оберти і в зоні ризику знаходяться буквально всі - всі чоловіки, які там залишаються. Незалежно від соціального статусу та сімейного стану, незалежно від того, чим займається цей чоловік, люди будь-якого віку насильно мобілізують без будь-яких підстав, без будь-яких нормальних обліків. Кацапи окупанти прикриваються весняними та осінніми закликами, які тривають по три місяці. А окупаційні військові комісари це вам не ТЦК, вони за будь-яку непокору мобілізації нових росіян колишніх українців розстрілюють на місці.
21.08.2025 18:23 Ответить
Та ти що, а блогер ждун з Курахово пересилів фронт у підвалі, а тепер переїхав в Донецьк і каже, що нарешті вже можна не боятись ТЦК і вільно собі пересуватись. За більше як пів року його чомусь не мобілізували. Ба більше - недавно поїхав зі сім'єю в Крим на відпочинок і проїхав блокпост на Чонгарі і не мобілізували.
Перестань байки розказувати про мобілізацію на ТОТ. Вона була лише на Донбасі весною-літом 22 року, коли ***** мялось оголошувати частину мобилизацию на рфії
21.08.2025 18:46 Ответить
На Донбасі всіх чоловіків, записують в окремі списки, навіть коли ті звертаються до лікарень в тимчасово окупованому російськими військами Донецька. Дані передають комендатурі РФ в місті.
Про це повідомили у Telegram руху спротиву "Жовта Стрічка".
Інструкції про формування списків чоловіків мобілізаційного віку почали поширювати у медзакладах Донецька з травня 2025 року. Їх дані записують окремо та передають до військової комендатури а потім відбувається примусова мобілізацмя.
"Медперсонал побоюється окупантів відкрито обговорювати тему, бо за розголошення можуть звинуватити у "дискредитації армії" чи "перешкоджанні мобілізації", - повідомили в "Жовтій Стрічці".
Такі списки формують у всіх лікарнях та поліклініках Донецька.
"Якщо ви чоловік мобілізаційного віку і знаходитеся на ТОТ, нагадуємо вам за можливості не називати вашу реальну адресу проживання у жодних державних та комунальних установах", - доповнили на сторінці руху спротиву.
21.08.2025 19:21 Ответить
Про бурятів забули і хрущів у вишневому садку
21.08.2025 18:49 Ответить
 
 