Семеро мужчин, собиравшихся нелегально пересечь границу, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО
В ходе реализации оперативной информации вчера вечером пограничники Мукачевского отряда разоблачили группу мужчин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления ГПСУ.
На окраине села Грушово Тячевского района пограничники остановили семерых "путешественников" из Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Хмельницкой областей.
С помощью Telegram-канала мужчины нашли "координаторов", которые обещали переправить их за границу, минуя пункты пропуска.
Организаторы собирали "желающих" и в течение 5-14 дней и с целью конспирации перемещали их по разным помещениям в приграничье. За такие услуги организаторы планировали получить от "клиентов" от 12 до 15 тыс. долларов.
В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин, устанавливается.
відкупитись - 10К, навіть якщо в тебе відстрочка. штампують свої ВОД.
хто не відкупився - під кордон. в руки прикордонників.
схємщики блін
не вивчаючи місевість хочаб по мапі
скоріше за все навіть без копійчиного компаса
15К$ за *****
так ім,телепням і треба
"ходити" треба поодинці,а не стадом дурнів
З чьих будите, з заподляцьких іудушек чи лаптіногих балалаєчників?
Перестань байки розказувати про мобілізацію на ТОТ. Вона була лише на Донбасі весною-літом 22 року, коли ***** мялось оголошувати частину мобилизацию на рфії
