Семеро мужчин, собиравшихся нелегально пересечь границу, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

В ходе реализации оперативной информации вчера вечером пограничники Мукачевского отряда разоблачили группу мужчин.

На окраине села Грушово Тячевского района пограничники остановили семерых "путешественников" из Сумской, Днепропетровской, Донецкой и Хмельницкой областей.

С помощью Telegram-канала мужчины нашли "координаторов", которые обещали переправить их за границу, минуя пункты пропуска.

Организаторы собирали "желающих" и в течение 5-14 дней и с целью конспирации перемещали их по разным помещениям в приграничье. За такие услуги организаторы планировали получить от "клиентов" от 12 до 15 тыс. долларов.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин, устанавливается.