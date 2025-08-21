УКР
Сімох чоловіків, які збиралися нелегально перетнути кордон, затримано на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО

У ході реалізації оперативної інформації вчора ввечері прикордонники Мукачівського загону викрили групу чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.

На околиці села Грушово Тячівського району прикордонники зупинили сімох "мандрівників" з Сумської, Дніпропетровської, Донецької та Хмельницької областей.

дпсу,ухилянти

За допомогою Telegram-каналу чоловіки знайшли "координаторів", які обіцяли переправити їх за кордон, оминаючи пункти пропуску.

Організатори збирали "охочих" та протягом 5-14 днів і з метою конспірації переміщували їх по різних помешканнях в прикордонні. За такі послуги організатори планували отримати від "клієнтів" від 12 до 15 тис. доларів.

Читайте: Намагалися підкупити прикордонника за $7,5 тис.: припинено схему переправлення чоловіків на Одещині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків, встановлюється.

Держприкордонслужба ДПСУ (6338) ухилянти (1119) Закарпатська область (2139) Тячівський район (1) Грушово (1)
21.08.2025 17:45 Відповісти
найкоротша дорога на фронт це незаконний перетин кордону з країнами ЕС! дурники -вас погранці прямо в тцк доставляють!
21.08.2025 17:45 Відповісти
Чекаємо на термін "незаконне дихання киснем"
21.08.2025 17:57 Відповісти
Тобі більше треба хвилюватися за термін "зіпсоване повітря"...
21.08.2025 18:05 Відповісти
якраз 13го була облава на закарпатті, пости посилені в Ужгороді, Мукачево, пакували без розбору.
відкупитись - 10К, навіть якщо в тебе відстрочка. штампують свої ВОД.
хто не відкупився - під кордон. в руки прикордонників.
схємщики блін
21.08.2025 17:57 Відповісти
у шортіках,футболочках
не вивчаючи місевість хочаб по мапі
скоріше за все навіть без копійчиного компаса
15К$ за *****
так ім,телепням і треба
"ходити" треба поодинці,а не стадом дурнів
21.08.2025 17:59 Відповісти
Слимацькому роду нема переводу.
21.08.2025 18:03 Відповісти
А ти Слимаче ..55 річний військовий пенсіонер вже диван пропердів дома.. Ти ж калічка🤣🤣колінце болить🤣🤣🤣🤣🤣
21.08.2025 18:05 Відповісти
21.08.2025 18:03 Відповісти
 
 