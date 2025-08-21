Сімох чоловіків, які збиралися нелегально перетнути кордон, затримано на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТО
У ході реалізації оперативної інформації вчора ввечері прикордонники Мукачівського загону викрили групу чоловіків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління ДПСУ.
На околиці села Грушово Тячівського району прикордонники зупинили сімох "мандрівників" з Сумської, Дніпропетровської, Донецької та Хмельницької областей.
За допомогою Telegram-каналу чоловіки знайшли "координаторів", які обіцяли переправити їх за кордон, оминаючи пункти пропуску.
Організатори збирали "охочих" та протягом 5-14 днів і з метою конспірації переміщували їх по різних помешканнях в прикордонні. За такі послуги організатори планували отримати від "клієнтів" від 12 до 15 тис. доларів.
Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків, встановлюється.
відкупитись - 10К, навіть якщо в тебе відстрочка. штампують свої ВОД.
хто не відкупився - під кордон. в руки прикордонників.
схємщики блін
не вивчаючи місевість хочаб по мапі
скоріше за все навіть без копійчиного компаса
15К$ за *****
так ім,телепням і треба
"ходити" треба поодинці,а не стадом дурнів