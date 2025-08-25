РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Фото Результаты работы подразделений СБС
233 0

Подразделения СБС ликвидировали 130 оккупантов в течение дня. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 704 уникальные цели противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба СБС.

Поражены в частности

  • 212 единиц личного состава, из которых 130 - ликвидировано;
  • 22 единицы автомобильной техники и 28 мотоциклов;
  • 17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 единицы бронетехники.

Читайте: Подразделения СБС ликвидировали 117 оккупантов в течение суток. ИНФОГРАФИКА

"Кроме того, уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-25.08) уничтожено/поражено 18094 цели, из которых 4239 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы подразделений СБС

Автор: 

ликвидация (3988) уничтожение (7740) Силы беспилотных систем (206) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 