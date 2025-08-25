Подразделения СБС ликвидировали 130 оккупантов в течение дня. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 704 уникальные цели противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба СБС.

Поражены в частности

212 единиц личного состава, из которых 130 - ликвидировано;

22 единицы автомобильной техники и 28 мотоциклов;

17 артиллерийских систем, 6 танков и 2 единицы бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-25.08) уничтожено/поражено 18094 цели, из которых 4239 - личный состав противника", - говорится в сообщении.