УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11242 відвідувача онлайн
Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
204 0

Підрозділи СБС ліквідували 130 окупантів протягом дня. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 704 унікальні цілі противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба СБС.

Уражено зокрема

  • 212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано;
  • 22 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
  • 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Читайте: Підрозділи СБС ліквідували 117 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

"Крім того, знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–25.08) знищено/уражено 18094 цілі, з яких 4239 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4377) знищення (8055) Сили безпілотних систем (210) війна в Україні (5846)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 