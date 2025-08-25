Підрозділи СБС ліквідували 130 окупантів протягом дня. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 704 унікальні цілі противника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба СБС.
Уражено зокрема
- 212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано;
- 22 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;
- 17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.
"Крім того, знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–25.08) знищено/уражено 18094 цілі, з яких 4239 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
