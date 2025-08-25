Підрозділи СБС ліквідували 130 окупантів протягом дня. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 704 унікальні цілі противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба СБС.

Уражено зокрема

212 одиниць особового складу, з яких 130 – ліквідовано;

22 одиниці автомобільної техніки та 28 мотоциклів;

17 артилерійських систем, 6 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Читайте: Підрозділи СБС ліквідували 117 окупантів протягом доби. ІНФОГРАФІКА

"Крім того, знищено 50 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–25.08) знищено/уражено 18094 цілі, з яких 4239 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.