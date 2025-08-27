РУС
Новости Фото Обнаружение тел около границы
3 641 41

Останки двух человек обнаружены на украинско-румынском участке границы в Карпатах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Карпатах пограничники во время патрулирования обнаружили останки двух людей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью пограничники отделения пограничной службы "Велятино" Мукачевского отряда обнаружили останки человека. Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, был поврежден дикими животными. Причину гибели человека будут устанавливать эксперты. Об обнаружении останков пограничники проинформировали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Останки двух человек обнаружены в Карпатах

Как отмечается, рядом с человеческими костями пограничный наряд нашел фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд присудил ему штраф.

Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах пограничники отдела "Шибены" (Ивано-Франковская область). Никаких документов, которые бы позволили идентифицировать это лицо, не было. По данному факту пограничники также проинформировали сотрудников Национальной полиции.

Автор: 

Топ комментарии
+12
"фєдя" як там справи в денеер? Какаєте в вікно?
показать весь комментарий
27.08.2025 14:52 Ответить
+9
А була б кримінальна за незаконний перетин то був би живий...
показать весь комментарий
27.08.2025 14:45 Ответить
+8
НЕ хочеш батьківщину захищати то гний в карпатах!ось це ссикуняки собі смерть вибрали! не в окопі а а як їжа для звіра!
показать весь комментарий
27.08.2025 14:47 Ответить
А була б кримінальна за незаконний перетин то був би живий...
показать весь комментарий
27.08.2025 14:45 Ответить
Буде.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:55 Ответить
Українською не виходить віршика написати? Чи у вас у Ольгінському взводі україномовних бракує? А ніки мої пам'ятаєш. У вас в канторі десь дос'є на дописувачів Цензора тримають?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:26 Ответить
Ага,захищати дегенаратів,як ти,котрі привели до влади наріка,а винуваті ухилянти
показать весь комментарий
27.08.2025 17:45 Ответить
НЕ хочеш батьківщину захищати то гний в карпатах!ось це ссикуняки собі смерть вибрали! не в окопі а а як їжа для звіра!
показать весь комментарий
27.08.2025 14:47 Ответить
ну ти ж втік, чому іншим не можна?
показать весь комментарий
27.08.2025 14:50 Ответить
"фєдя" як там справи в денеер? Какаєте в вікно?
показать весь комментарий
27.08.2025 14:52 Ответить
У вікно вони перестали,бо багато вже фоток дуп у тирнеті...зараз модно у пакетик..і кинути з вікна на сусідське авто...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:44 Ответить
з чого ти взяв що я втік? це поперше! а подруге- вони не втікли а гниють в карпатах!
показать весь комментарий
27.08.2025 14:52 Ответить
по прапорцю.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:53 Ответить
а що з прапорцем не так?
показать весь комментарий
27.08.2025 14:54 Ответить
все так. ти ж з австрії писало, а зараз впн включило.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:56 Ответить
а зараз?впн -тоді було включено!
показать весь комментарий
27.08.2025 15:04 Ответить
Цікаво ,в ти як за кордон здриснуло?Офіційно чи козячими тропами.І да,якщо ти пенс з гемором як гарбуз,ти не чув що і після 60 років добровольців набирають,давай повертайся кацапе громова,тебья ждьйот родіна.Атступать нєкуда пазаді путін тєбє вєдьот.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:54 Ответить
з чого ти взяв що я закордоном?мені і в Україні добре!а ссикуняки хай гниють в карпатах! достойна смерть відстійної ссикуняки!
показать весь комментарий
27.08.2025 15:08 Ответить
Пішли би в Армію, буди би живими і здоровими. А так ні.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:10 Ответить
З чого ви вирішили що вони в армії б живими лишилися ? Може теж би в першому виході їжакам на подиву?
показать весь комментарий
27.08.2025 16:22 Ответить
Зараз краще?..Ще і виплат ніяких...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:46 Ответить
Ці кадри нагадують уривки з док фільму про кндр, де навіть пристеряного втікача кімчен не дозволяв прибрати з метою залякування інших.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:12 Ответить
Тут купа ухилянтів, для яких для мене завжди знайдеться "тепле" слівце, але все одно не розумію. Ми втричі зменшилися пропорційно до росіян, порівняно з початком 20 століття, тому то вони повсякчас намагалися нас асимілювати у своїй довбаній імперії, і зменшили, але не настільки, наскільки хотіли, асимілювати не навчилися.
У мене більшість родичів у 20 столітті була знищена голодоморами, або як примусово мобілізоване гарматне м'ясо, один з родичів побив "рекорд", 23 червня 1941 р. був мобілізований, а 24 червня був вбитий.
Втратимо державу, знову станемо м'ясом для московитських божевільних імперіалістів. Вони завжди фізично регулювали чисельність українців, щоб не було занадто багато. Чому тут така мода на ухилянтів, ухилянти ви ждуни, адже якщо допустити, що Х-уйло захопить територію, де ви живете, ви так само будете сміливими, коли він вас мобілізує вбивати українців?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:13 Ответить
А зараз теж "рекордів " повно . Нікому ти нафуй не потрібен на позиціях .
показать весь комментарий
27.08.2025 16:26 Ответить
Я в "захваті", як ти вбиваєш орків на позиціях, але здається, Бойко, чи не Бойко, твої цілі, це не орки, а спини українців, які захищають Україну
показать весь комментарий
27.08.2025 17:15 Ответить
Був то нєруцкій мєдвєдь,мабуть,а український)Ведмедю слава)
показать весь комментарий
27.08.2025 15:24 Ответить
Самоубился от угрызений совести... Звери окончили начатое...
показать весь комментарий
27.08.2025 15:35 Ответить

..схоже, що "умєльци жИдь" жили "какаразніцею" та й подохли просто так, нізащо...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:15 Ответить
В сети попадаются которые смогли сбежать. Они все горячие патриоты.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:18 Ответить
бамбасу і лугандону туди їм всім дорога пдрам ухилянтам сєпарюгам
показать весь комментарий
27.08.2025 16:31 Ответить
поляки вже закрутили всі ухилянти сєпарюги поїдуть додому. жінки і діти залишаються
показать весь комментарий
27.08.2025 16:33 Ответить
Україна мрії просроченого кім че зе
показать весь комментарий
27.08.2025 16:54 Ответить
 
 