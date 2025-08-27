Останки двух человек обнаружены на украинско-румынском участке границы в Карпатах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В Карпатах пограничники во время патрулирования обнаружили останки двух людей.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Прошлой ночью пограничники отделения пограничной службы "Велятино" Мукачевского отряда обнаружили останки человека. Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, был поврежден дикими животными. Причину гибели человека будут устанавливать эксперты. Об обнаружении останков пограничники проинформировали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, рядом с человеческими костями пограничный наряд нашел фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд присудил ему штраф.
Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах пограничники отдела "Шибены" (Ивано-Франковская область). Никаких документов, которые бы позволили идентифицировать это лицо, не было. По данному факту пограничники также проинформировали сотрудников Национальной полиции.
У мене більшість родичів у 20 столітті була знищена голодоморами, або як примусово мобілізоване гарматне м'ясо, один з родичів побив "рекорд", 23 червня 1941 р. був мобілізований, а 24 червня був вбитий.
Втратимо державу, знову станемо м'ясом для московитських божевільних імперіалістів. Вони завжди фізично регулювали чисельність українців, щоб не було занадто багато. Чому тут така мода на ухилянтів, ухилянти ви ждуни, адже якщо допустити, що Х-уйло захопить територію, де ви живете, ви так само будете сміливими, коли він вас мобілізує вбивати українців?
..схоже, що "умєльци жИдь" жили "какаразніцею" та й подохли просто так, нізащо...