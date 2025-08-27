Останки двух человек обнаружены на украинско-румынском участке границы в Карпатах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Карпатах пограничники во время патрулирования обнаружили останки двух людей.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью пограничники отделения пограничной службы "Велятино" Мукачевского отряда обнаружили останки человека. Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, был поврежден дикими животными. Причину гибели человека будут устанавливать эксперты. Об обнаружении останков пограничники проинформировали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рядом с человеческими костями пограничный наряд нашел фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд присудил ему штраф.

Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах пограничники отдела "Шибены" (Ивано-Франковская область). Никаких документов, которые бы позволили идентифицировать это лицо, не было. По данному факту пограничники также проинформировали сотрудников Национальной полиции.







