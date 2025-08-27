Рештки двох людей виявлено на українсько-румунській ділянці кордону в Карпатах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Карпатах прикордонники під час патрулювання виявили рештки двох людей.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі прикордонники відділення прикордонної служби "Велятино" Мукачівського загону виявили рештки людини. Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток прикордонники поінформували співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.

Крім того, днями людський скелет виявили в горах прикордонники відділу "Шибени" (Івано-Франківська область). Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було. За цим фактом прикордонники також поінформували співробітників Національної поліції.







