Рештки двох людей виявлено на українсько-румунській ділянці кордону в Карпатах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У Карпатах прикордонники під час патрулювання виявили рештки двох людей.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Минулої ночі прикордонники відділення прикордонної служби "Велятино" Мукачівського загону виявили рештки людини. Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, був пошкоджений дикими тваринами. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток прикордонники поінформували співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.
Крім того, днями людський скелет виявили в горах прикордонники відділу "Шибени" (Івано-Франківська область). Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було. За цим фактом прикордонники також поінформували співробітників Національної поліції.
У мене більшість родичів у 20 столітті була знищена голодоморами, або як примусово мобілізоване гарматне м'ясо, один з родичів побив "рекорд", 23 червня 1941 р. був мобілізований, а 24 червня був вбитий.
Втратимо державу, знову станемо м'ясом для московитських божевільних імперіалістів. Вони завжди фізично регулювали чисельність українців, щоб не було занадто багато. Чому тут така мода на ухилянтів, ухилянти ви ждуни, адже якщо допустити, що Х-уйло захопить територію, де ви живете, ви так само будете сміливими, коли він вас мобілізує вбивати українців?
..схоже, що "умєльци жИдь" жили "какаразніцею" та й подохли просто так, нізащо...