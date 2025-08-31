Сутки в Херсонской области: один погибший, 8 раненых, повреждены дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки в Херсонской области в результате российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска обстреливали критическую и социальную инфраструктуру, жилые кварталы, в частности повреждены 8 частных домов, автозаправочная станция, частный гараж и автомобили.

За прошедшие сутки под дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 28 населенных пунктов области, среди которых Антоновка, Садовое, Надднепрянское, Приднепровское, Чернобаевка, Белозерка, Новодмитровка, Береговое, Кизомыс, Велетенское, Зоровка, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Никольское, Ивановка, Берислав, Томарино, Шилова Балка, Львовское, Одрадокаменка, Ольговка, Николаевка, Новоалександровка, Дудчаны, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Днепропетровскую область: двое раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж