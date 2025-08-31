Доба на Херсонщині: один загиблий, 8 поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

За минулу добу в Херсонській області внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, житлові квартали, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків, автозаправну станцію, приватний гараж та автомобілі.

Минулої доби під дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів області, серед яких Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Новодмитрівка, Берегове, Кізомис, Велетенське, Зорівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Іванівка, Берислав, Томарине, Шилова Балка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

