РФ атакувала Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

З вечора суботи російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

У Нікопольському районі під вогнем опинилися районний центр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Поранений 46-річний чоловік, він у важкому стані доправлений до лікарні. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, нежитлову будівлю, сім приватних будинків та сім господарських споруд, ще одна будівля знищена. Також зачеплено два гаражі, лінії електропередач та газогони.

У Синельниківському районі росіяни застосували безпілотники, виникла пожежа. У Покровській громаді постраждала 58-річна жінка, дах приватного будинку зайнявся, пожежу ліквідовано. Вдень ворог атакував Петропавлівську громаду, пошкоджено приватну оселю та господарську споруду.

За даними Лисака, вночі сили ППО знищили над областю 11 ворожих БпЛА.

