УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9613 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини
252 0

Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих, шість поранених

Наслідки обстрілів Донеччини
Фото: Поліція Донеччини

За 30 серпня російські війська вбили двох жителів Донеччини - у Святогірську та Іверському.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Ще шість людей у регіоні дістали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 3441 житель, постраждали 7922 людини. Ці дані не включають Маріуполь та Волноваху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака дронами на Одещині: пошкоджено енергетичні об’єкти, понад 29 тисяч людей без світла

Автор: 

обстріл (30603) Донецька область (9465)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 