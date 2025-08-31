Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих, шість поранених

За 30 серпня російські війська вбили двох жителів Донеччини - у Святогірську та Іверському.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Ще шість людей у регіоні дістали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 3441 житель, постраждали 7922 людини. Ці дані не включають Маріуполь та Волноваху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака дронами на Одещині: пошкоджено енергетичні об’єкти, понад 29 тисяч людей без світла