Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих, шість поранених
За 30 серпня російські війська вбили двох жителів Донеччини - у Святогірську та Іверському.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Ще шість людей у регіоні дістали поранення.
З початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 3441 житель, постраждали 7922 людини. Ці дані не включають Маріуполь та Волноваху.
