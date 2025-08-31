Россияне обстреляли Донецкую область: двое погибших, шесть раненых
За 30 августа российские войска убили двух жителей Донетчины - в Святогорске и Иверском.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Еще шесть человек в регионе получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погиб 3441 житель, пострадали 7922 человека. Эти данные не включают Мариуполь и Волноваху.
