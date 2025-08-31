Россияне обстреляли Донецкую область: двое погибших, шесть раненых

За 30 августа российские войска убили двух жителей Донетчины - в Святогорске и Иверском.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Еще шесть человек в регионе получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погиб 3441 житель, пострадали 7922 человека. Эти данные не включают Мариуполь и Волноваху.

