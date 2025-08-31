РФ атаковала Днепропетровскую область: двое раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера субботы российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В Никопольском районе под огнем оказались районный центр, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская громады. Ранен 46-летний мужчина, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Повреждены два многоквартирных дома, нежилое здание, семь частных домов и семь хозяйственных построек, еще одно здание уничтожено. Также задеты два гаража, линии электропередач и газопроводы.

В Синельниковском районе россияне применили беспилотники, возник пожар. В Покровской громаде пострадала 58-летняя женщина, крыша частного дома загорелась, пожар ликвидирован. Днем враг атаковал Петропавловскую громаду, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

По данным Лысака, ночью силы ПВО уничтожили над областью 11 вражеских БпЛА.

