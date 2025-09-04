Один человек пострадал в результате ракетного удара по складу на Одесщине. ФОТОрепортаж
Днем, 4 сентября, российские войска атаковали двумя баллистическими ракетами Белгород-Днестровского района Одесской области.
Под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Повреждения
"Днем, 04 сентября, вооруженные силы РФ осуществили вражеский обстрел двумя баллистическими ракетами Белгород-Днестровского района Одесской области.
Повреждено имущество фермерского хозяйства, а именно складские помещения с зерном", - говорится в сообщении.
Жертвы
В результате атаки пострадал один гражданский человек. В данное время 53-летнего мужчину госпитализировали в больницу.
На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ.
