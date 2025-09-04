Одна людина постраждала внаслідок ракетного удару по складу із зерном на Одещині. ФОТОрепортаж

Вдень, 04 вересня, російські війська атакували двома балістичними ракетами Білгород-Дністровського району Одещини.

За процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Пошкодження

"Вдень, 04 вересня, збройні сили рф здійснили ворожий обстріл двома балістичними ракетами Білгород-Дністровського району Одещини.

Пошкоджено майно фермерського господарства, а саме складські приміщення із зерном", - ідеться в повідомленні.

Жертви

Унаслідок атаки постраждала одна цивільна особа. Наразі 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ.









