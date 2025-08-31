Після нічної атаки росіян Чорноморськ залишається без світла, ремонтні роботи тривають, - ОВА
У Чорноморську Одеської області після нічної атаки росіян продовжують відновлювати електропостачання. Пошкодження інфраструктури дуже складні.
Про це в ефірі телерамафону розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Чорноморську була складна ніч і ситуація зараз дуже непроста. Практично все місто без світла, зараз всі відповідні служби працюють для того, щоб якомога швидше, наскільки це можливо взагалі дати людям світло. А так практично все місто працює зараз на генераторах. Лікарні забезпечені генераторами, пальним. Школи також забезпечені",- розповів посадовець.
Він зазначив, що пошкодження інфраструктури дуже складні - посадовець не став уточнювати, коли саме повернуть світло.
Керівник ОВА додав, що перші поверхи багатоповерхівок забезпечені водою, працюють генератори, воду підвозять.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.
ДТЕК повідомляє, що атаковано чотири енергетичні обʼєкти.
лідора, це - шоу. Фікція, ілюзія. Звісно, за рухами, що відволікають увагу глядача - справжні дії. Від витягнутого з кишені роззяви гаманця, до мільярдів з оборонного бюджету.
ОВА тільки *******...
Ще ОВА, як може, заважає місцевій обраній владі робити все перелічене вище.
То, шо саме робить ОВА?
Сьогодні останній день літа 2025.
Готуйтесь до блекауту і важкої зими. (c)
А, якщо спалити Безуглу, то деякий час буде світло та тепло.
Запах буде лайняний правда...