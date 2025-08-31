Після нічної атаки росіян Чорноморськ залишається без світла, ремонтні роботи тривають, - ОВА

У Чорноморську Одеської області після нічної атаки росіян продовжують відновлювати електропостачання. Пошкодження інфраструктури дуже складні.

Про це в ефірі телерамафону розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Чорноморську була складна ніч і ситуація зараз дуже непроста. Практично все місто без світла, зараз всі відповідні служби працюють для того, щоб якомога швидше, наскільки це можливо взагалі дати людям світло. А так практично все місто працює зараз на генераторах. Лікарні забезпечені генераторами, пальним. Школи також забезпечені",- розповів посадовець.

Він зазначив, що пошкодження інфраструктури дуже складні - посадовець не став уточнювати, коли саме повернуть світло.

Керівник ОВА додав, що перші поверхи багатоповерхівок забезпечені водою, працюють генератори, воду підвозять.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.

ДТЕК повідомляє, що атаковано чотири енергетичні обʼєкти.

