Наслідки атаки дронів на Одещині: постраждала людина, пошкоджено будинки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 31 серпня російські дрони атакували Одеську область, у результаті постраждала одна людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Через атаку спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та були пошкоджені приватні житлові будинки зі складськими приміщеннями. Рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували займання.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
