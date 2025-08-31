УКР
Наслідки атаки дронів на Одещині: постраждала людина, пошкоджено будинки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 31 серпня російські дрони атакували Одеську область, у результаті постраждала одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Через атаку спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та були пошкоджені приватні житлові будинки зі складськими приміщеннями. Рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували займання.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

наслідки одещини
Фото: ДСНС
наслідки одещини
Фото: ДСНС
наслідки одещини
Фото: ДСНС
наслідки одещини
Фото: ДСНС

Одеська область (3458) ДСНС (5257)
ППО Одещини неефективне.
31.08.2025 11:38 Відповісти
Спостерігали як накопичувались дрони над морем і чомусь не висвали хвальоних морських дронів Магур позбивати цю купу дронів? Де Магури? В уяві зеленського.
31.08.2025 11:39 Відповісти
 
 