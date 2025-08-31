РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Одесчины
734 0

Последствия атаки дронов в Одесской области: пострадал человек, повреждены дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 31 августа российские дроны атаковали Одесскую область, в результате пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Из-за атаки вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и были повреждены частные жилые дома со складскими помещениями. Спасатели совместно с добровольцами оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура.

последствия одесской области
Фото: ГСЧС
последствия одесской области
Фото: ГСЧС
последствия одесской области
Фото: ГСЧС
последствия одесской области
Фото: ГСЧС

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар РФ по Киеву: завершена ликвидация последствий обстрела. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3791) ГСЧС (5114)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 