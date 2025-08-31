Последствия атаки дронов в Одесской области: пострадал человек, повреждены дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 31 августа российские дроны атаковали Одесскую область, в результате пострадал один человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Из-за атаки вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и были повреждены частные жилые дома со складскими помещениями. Спасатели совместно с добровольцами оперативно ликвидировали возгорание.
Напомним, в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура.
