Після нічної атаки у Чорноморську частково відновили водопостачання, - ОВА
У Чорноморську поступово відновлюється водопостачання, яке було порушене внаслідок нічної атаки.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, подачу води забезпечує водоканал за допомогою генераторів. У райони, де водопостачання ще відсутнє, організовано доставку технічної води. Міська лікарня працює від генераторів та забезпечена водою.
Енергетики продовжують ремонтні роботи. Точні прогнози щодо відновлення електропостачання з’являться згодом.
Кіпер також зазначив, що з 12:00 у місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати допомогу. Мобільний інтернет відновлено, однак його якість знижена.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.
ДТЕК повідомляє, що атаковано чотири енергетичні обʼєкти.
