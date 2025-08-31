Після нічної атаки у Чорноморську частково відновили водопостачання, - ОВА

У Чорноморську поступово відновлюється водопостачання, яке було порушене внаслідок нічної атаки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, подачу води забезпечує водоканал за допомогою генераторів. У райони, де водопостачання ще відсутнє, організовано доставку технічної води. Міська лікарня працює від генераторів та забезпечена водою.

Енергетики продовжують ремонтні роботи. Точні прогнози щодо відновлення електропостачання з’являться згодом.

Кіпер також зазначив, що з 12:00 у місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати допомогу. Мобільний інтернет відновлено, однак його якість знижена.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.

ДТЕК повідомляє, що атаковано чотири енергетичні обʼєкти.

