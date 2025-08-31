УКР
Після нічної атаки у Чорноморську частково відновили водопостачання, - ОВА

Частина Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі

У Чорноморську поступово відновлюється водопостачання, яке було порушене внаслідок нічної атаки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, подачу води забезпечує водоканал за допомогою генераторів. У райони, де водопостачання ще відсутнє, організовано доставку технічної води. Міська лікарня працює від генераторів та забезпечена водою.

Енергетики продовжують ремонтні роботи. Точні прогнози щодо відновлення електропостачання з’являться згодом.

Кіпер також зазначив, що з 12:00 у місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати допомогу. Мобільний інтернет відновлено, однак його якість знижена.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.

ДТЕК повідомляє, що атаковано чотири енергетичні обʼєкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирна мешканка загинула внаслідок ворожого скиду вибухівки з дрона у Херсоні

обстріл (30603) Одеська область (3458) Чорноморськ (43) Одеський район (280)
Я розумію, коли зникає електрика, після кацапських нальотів. Але відмовляюсь зрозуміти зникнення постачання води. - На четвертий рік повномасштабного вторгнення кожна насосна станція має бути забезпечена аварійним генератором, який має пускатись автоматично, щоби не зупинилась робота насосів.
ДЕ ВОНО???
БЛ_ТЬ!!!
