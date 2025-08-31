После ночной атаки в Черноморске частично восстановили водоснабжение, - ОВА

В Черноморске постепенно восстанавливается водоснабжение, которое было нарушено в результате ночной атаки.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подачу воды обеспечивает водоканал с помощью генераторов. В районы, где водоснабжение еще отсутствует, организована доставка технической воды. Городская больница работает от генераторов и обеспечена водой.

Энергетики продолжают ремонтные работы. Точные прогнозы по восстановлению электроснабжения появятся позже.

Кипер также отметил, что с 12:00 в городе работают пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и получить помощь. Мобильный интернет восстановлен, однако его качество снижено.

Напомним, в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате пострадал один человек.

ДТЭК сообщает, что атакованы четыре энергетических объекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирная жительница погибла в результате вражеского сброса взрывчатки с дрона в Херсоне