РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8086 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
209 1

После ночной атаки в Черноморске частично восстановили водоснабжение, - ОВА

Часть Херсона осталась без водоснабжения из-за аварии на сети

В Черноморске постепенно восстанавливается водоснабжение, которое было нарушено в результате ночной атаки.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подачу воды обеспечивает водоканал с помощью генераторов. В районы, где водоснабжение еще отсутствует, организована доставка технической воды. Городская больница работает от генераторов и обеспечена водой.

Энергетики продолжают ремонтные работы. Точные прогнозы по восстановлению электроснабжения появятся позже.

Кипер также отметил, что с 12:00 в городе работают пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты и получить помощь. Мобильный интернет восстановлен, однако его качество снижено.

Напомним, в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате пострадал один человек.

ДТЭК сообщает, что атакованы четыре энергетических объекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирная жительница погибла в результате вражеского сброса взрывчатки с дрона в Херсоне

Автор: 

обстрел (29272) Одесская область (3796) Черноморское (23) Одесский район (267)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я розумію, коли зникає електрика, після кацапських нальотів. Але відмовляюсь зрозуміти зникнення постачання води. - На четвертий рік повномасштабного вторгнення кожна насосна станція має бути забезпечена аварійним генератором, який має пускатись автоматично, щоби не зупинилась робота насосів.
ДЕ ВОНО???
БЛ_ТЬ!!!
показать весь комментарий
31.08.2025 14:19 Ответить
 
 