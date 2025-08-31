РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8649 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
674 2

РФ атаковала четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области

последствия атаки дронов на Одесщине
Фото: ДСНС

В ночь на 31 августа российские войска атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Группа ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. Во время ночной атаки атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении.

После получения разрешения от военных и спасателей энергетики начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате пострадал один человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает вражеский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (29272) Одесская область (3791) энергетика (2597) ДТЭК (527)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грьобані свинособаки...
показать весь комментарий
31.08.2025 10:49 Ответить
А де ж дрони перехоплювачі? В Одесі понабирали по блату косооких жлобів бандюків збивати дрони - а вони не можуть ..
показать весь комментарий
31.08.2025 11:35 Ответить
 
 