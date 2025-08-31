РФ атаковала четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области
В ночь на 31 августа российские войска атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает Группа ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. Во время ночной атаки атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении.
После получения разрешения от военных и спасателей энергетики начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.
Напомним, в ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате пострадал один человек.
