УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8120 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
939 3

РФ атакувала чотири енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області

наслідки атаки дронів на одещині
Фото: ДСНС

У ніч проти 31 серпня російські війська атакували чотири енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє Група ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК", - ідеться у повідомленні.

Після отримання дозволу від військових та рятувальників енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одещиною. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (30603) Одеська область (3458) енергетика (2667) ДТЕК (1993)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грьобані свинособаки...
показати весь коментар
31.08.2025 10:49 Відповісти
А де ж дрони перехоплювачі? В Одесі понабирали по блату косооких жлобів бандюків збивати дрони - а вони не можуть ..
показати весь коментар
31.08.2025 11:35 Відповісти
Іронія... Король Донбассу та батя ДНР Рінат отримує від своїх татарських братанів....
показати весь коментар
31.08.2025 12:21 Відповісти
 
 