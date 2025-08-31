939 3
РФ атакувала чотири енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області
У ніч проти 31 серпня російські війська атакували чотири енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області.
Про це повідомляє Група ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. Під час нічної атаки атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК", - ідеться у повідомленні.
Після отримання дозволу від військових та рятувальників енергетики розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, у ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. У результаті постраждала одна людина.
