Россияне нанесли удары дронами по трем АЗС Краматорска: ранена девушка. ФОТОрепортаж

Краматорск подвергся вражеской атаке БПЛА.

Об этом сообщил Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ

С применением трех ударных БПЛА, по предварительной информации V2U, российские войска нанесли удары по трем АЗС города.

Ранена девушка 2006 г.р. - госпитализирована в больницу.

Также смотрите: 15 российских обстрелов потерпел за сегодня Краматорск: шестеро раненых, среди которых двое подростков. ФОТОрепортаж

Обстрел Краматорска 13 сентября

От нагуя таке творити? - чим їм заправки мішали - потрібно охоронцям видати рушниці
показать весь комментарий
13.09.2025 15:46 Ответить
Скотскьа логіка. Тобто кацапська. Ага, у нас немає бензину значить і у вас не буде. Тільки АЗС і НПЗ-трошки інші речі.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:00 Ответить
По АЗС в Донецьку вже летять ракети ?
показать весь комментарий
13.09.2025 16:18 Ответить
 
 