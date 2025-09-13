1 208 3
Россияне нанесли удары дронами по трем АЗС Краматорска: ранена девушка. ФОТОрепортаж
Краматорск подвергся вражеской атаке БПЛА.
Об этом сообщил Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ
С применением трех ударных БПЛА, по предварительной информации V2U, российские войска нанесли удары по трем АЗС города.
Ранена девушка 2006 г.р. - госпитализирована в больницу.
