Росіяни завдали ударів дронами по трьох АЗС Краматорська: поранено дівчину. ФОТОрепортаж
Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА
Про це повідомила Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ
З застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста.
Поранено дівчину 2006 р.н. - госпіталізована до лікарні.
Валентин Коваль
Gary Grant
Леонид Тищенко
