УКР
Новини Фото Обстріл Краматорська
1 406 3

Росіяни завдали ударів дронами по трьох АЗС Краматорська: поранено дівчину. ФОТОрепортаж

Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА

Про це повідомила Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ

З застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста.

Поранено дівчину 2006 р.н. - госпіталізована до лікарні.

Також дивіться: 15 російських обстрілів зазнав за сьогодні Краматорськ: шестеро поранених, серед яких двоє підлітків. ФОТОрепортаж

Обстріл Краматорська 13 вересня
Обстріл Краматорська 13 вересня
Обстріл Краматорська 13 вересня

Автор: 

АЗС (1905) Краматорськ (772) Донецька область (9573) Краматорський район (691)
От нагуя таке творити? - чим їм заправки мішали - потрібно охоронцям видати рушниці
13.09.2025 15:46 Відповісти
Скотскьа логіка. Тобто кацапська. Ага, у нас немає бензину значить і у вас не буде. Тільки АЗС і НПЗ-трошки інші речі.
13.09.2025 16:00 Відповісти
По АЗС в Донецьку вже летять ракети ?
13.09.2025 16:18 Відповісти
 
 