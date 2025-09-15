РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Фото
1 058 9

На Ривненщину прибыл еще один эвакуационный поезд из Донецкой области с 24 людьми. ВИДЕО+ФОТО

В Ривненскую область прибыл 18-й эвакуационный поезд из Донецкой области. Спасатели, полицейские, медики и волонтеры встретили 24 пассажиров: помогли с вещами, организовали транспорт, угостили едой и горячим чаем, оказали первую психологическую поддержку.

Всего с 21 августа на Ривненщину прибыло уже более 280 жителей Донетчины. Все эвакуированные теперь находятся в безопасном месте, передает Цензор.НЕТ.

эвакуация
эвакуация
эвакуация
эвакуация
эвакуация
эвакуация
эвакуация
эвакуация

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продолжается эвакуация из прифронтовой Константиновки: спасатели вывезли еще 5 жителей. ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2177) Донецкая область (10761) спасатели (212) ГСЧС (5127) Ровенская область (1279)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно !!! 24 людини - думаю це очєпятка.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:33 Ответить
Да!
Но это только в одну область!
А вообще ****** власти в информировании или остаются самые ждуны, и детишек в Питьму с собой тянут
показать весь комментарий
15.09.2025 16:49 Ответить
УЗ банкротят.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:37 Ответить
Это важно.
Когда человек прибывает из стресса на новое место и сам на сам - это чекнуться можно..
Единственное что можно записать в Позитив - урра не бабабахает, пули не свистят
показать весь комментарий
15.09.2025 16:47 Ответить
Так, Ви - праві. Дякую. Ще можно додати, що не з окупантами.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:09 Ответить
чОкнуться
показать весь комментарий
15.09.2025 17:29 Ответить
O, нову партію кацапских коригувальків завезли.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:40 Ответить
 
 