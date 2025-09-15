На Ривненщину прибыл еще один эвакуационный поезд из Донецкой области с 24 людьми. ВИДЕО+ФОТО

В Ривненскую область прибыл 18-й эвакуационный поезд из Донецкой области. Спасатели, полицейские, медики и волонтеры встретили 24 пассажиров: помогли с вещами, организовали транспорт, угостили едой и горячим чаем, оказали первую психологическую поддержку.

Всего с 21 августа на Ривненщину прибыло уже более 280 жителей Донетчины. Все эвакуированные теперь находятся в безопасном месте, передает Цензор.НЕТ.

















