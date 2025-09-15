На Ривненщину прибыл еще один эвакуационный поезд из Донецкой области с 24 людьми. ВИДЕО+ФОТО
В Ривненскую область прибыл 18-й эвакуационный поезд из Донецкой области. Спасатели, полицейские, медики и волонтеры встретили 24 пассажиров: помогли с вещами, организовали транспорт, угостили едой и горячим чаем, оказали первую психологическую поддержку.
Всего с 21 августа на Ривненщину прибыло уже более 280 жителей Донетчины. Все эвакуированные теперь находятся в безопасном месте, передает Цензор.НЕТ.
Но это только в одну область!
А вообще ****** власти в информировании или остаются самые ждуны, и детишек в Питьму с собой тянут
Когда человек прибывает из стресса на новое место и сам на сам - это чекнуться можно..
Единственное что можно записать в Позитив - урра не бабабахает, пули не свистят