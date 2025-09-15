УКР
На Рівненщину прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини із 24 людьми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщину прибув 18-й евакуаційний потяг із Донеччини. Рятувальники, поліцейські, медики та волонтери зустріли 24 пасажирів: допомогли з речами, організували транспорт, пригостили їжею та гарячим чаєм, надали першу психологічну підтримку.

Загалом від 21 серпня на Рівненщину прибуло уже понад 280 мешканців Донеччини. Усі евакуйовані тепер перебувають у безпечному місці, передає Цензор.НЕТ.

потужно !!! 24 людини - думаю це очєпятка.
показати весь коментар
15.09.2025 16:33 Відповісти
Да!
Но это только в одну область!
А вообще ****** власти в информировании или остаются самые ждуны, и детишек в Питьму с собой тянут
показати весь коментар
15.09.2025 16:49 Відповісти
УЗ банкротят.
показати весь коментар
15.09.2025 16:37 Відповісти
Это важно.
Когда человек прибывает из стресса на новое место и сам на сам - это чекнуться можно..
Единственное что можно записать в Позитив - урра не бабабахает, пули не свистят
показати весь коментар
15.09.2025 16:47 Відповісти
Так, Ви - праві. Дякую. Ще можно додати, що не з окупантами.
показати весь коментар
15.09.2025 17:09 Відповісти
чОкнуться
показати весь коментар
15.09.2025 17:29 Відповісти
O, нову партію кацапских коригувальків завезли.
показати весь коментар
15.09.2025 17:40 Відповісти
 
 