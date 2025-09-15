На Рівненщину прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини із 24 людьми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Рівненщину прибув 18-й евакуаційний потяг із Донеччини. Рятувальники, поліцейські, медики та волонтери зустріли 24 пасажирів: допомогли з речами, організували транспорт, пригостили їжею та гарячим чаєм, надали першу психологічну підтримку.
Загалом від 21 серпня на Рівненщину прибуло уже понад 280 мешканців Донеччини. Усі евакуйовані тепер перебувають у безпечному місці, передає Цензор.НЕТ.
Но это только в одну область!
А вообще ****** власти в информировании или остаются самые ждуны, и детишек в Питьму с собой тянут
Когда человек прибывает из стресса на новое место и сам на сам - это чекнуться можно..
Единственное что можно записать в Позитив - урра не бабабахает, пули не свистят