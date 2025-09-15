На Рівненщину прибув ще один евакуаційний потяг із Донеччини із 24 людьми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщину прибув 18-й евакуаційний потяг із Донеччини. Рятувальники, поліцейські, медики та волонтери зустріли 24 пасажирів: допомогли з речами, організували транспорт, пригостили їжею та гарячим чаєм, надали першу психологічну підтримку.

Загалом від 21 серпня на Рівненщину прибуло уже понад 280 мешканців Донеччини. Усі евакуйовані тепер перебувають у безпечному місці, передає Цензор.НЕТ.

















