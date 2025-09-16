Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, 14 человек ранены в результате вражеских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждена многоэтажка, в Святогоровке - частный дом и магазин.

Краматорский район

В Лимане повреждены дом, гараж, автобус и автомобиль. В Славянске повреждено админздание. В Дружковке ранены 9 человек, 1 дом разрушен и 4 повреждены; Также россияне попали в пассажирский автобус, в результате чего возник пожар. Чрезвычайники потушили пламя; в Алексеево-Дружковке ранены 2 человека. В Ильиновке поврежден частный дом. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 15 частных домов, 7 многоэтажек, 3 админздания, аптека, 6 гаражей и 3 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома, в Резниковке ранен человек.

Всего за сутки россияне 46 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 948 человек, в том числе 88 детей.





















