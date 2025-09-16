Доба на Донеччині: 1 людина загинула, 14 людей поранено внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська обстріляли 3 райони Донецької області 46 разів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Святогорівці — приватний будинок і крамницю.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено будинок, гараж, автобус і автівку. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці поранено 9 людей, 1 будинок зруйновано і 4 пошкоджено. Також росіяни поцілили у пасажирський автобус, внаслідок чого виникла пожежа. Надзвичайники приборкали полум’я; в Олексієво-Дружківці поранено 2 людини. В Іллінівці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 15 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, аптеку, 6 гаражів і 3 автівки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Різниківці поранено людину.
Всього за добу росіяни 46 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 948 людей, у тому числі 88 дітей.
