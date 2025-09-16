Враг обстрелял Днепропетровскую область: ранены два человека, повреждены дома и хозяйственные постройки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 16 сентября российские войска беспилотниками обстреливали Днепропетровскую область, в результате чего пострадал человек, загорелись дома.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"На Днепропетровщине защитники неба сбили 2 беспилотника. Продолжался террор Никопольщины. Агрессор атаковал райцентр, Покровскую и Марганецкую громады. На тамошние территории направил FPV-дроны, обстреливал из артиллерии", - говорится в сообщении.
Побиты инфраструктура, хозяйственная постройка, 3 частных дома. Еще один загорелся, огонь потушили. Зацепило линию электропередач.
На Синельниковщине российская армия ударила по Покровской, Маломихайловской и Межевской громадах, применив БпЛА. Пострадал 41-летний мужчина. Загорелись 2 частных дома и гараж.
