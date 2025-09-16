УКР
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: поранено двох людей, понівечено будинки та господарські споруди. ФОТОрепортаж

У ніч на 16 вересня російські війська безпілотниками обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого постраждала людина, загорілись будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині захисники неба збили 2 безпілотники. Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор атакував райцентр, Покровську і Марганецьку громади. На тамтешні території спрямував FPV-дрони, обстрілював з артилерії", - йдеться в повідомленні.

Понівечені інфраструктура, господарська споруда, 3 приватні будинки. Ще один зайнявся, вогонь загасили. Зачепило лінію електропередач.

На Синельниківщині російська армія вдарила по Покровській, Маломихайлівській і Межівській громадах, застосувавши БпЛА. Постраждав 41-річний чоловік. Загорілися 2 приватні оселі та гараж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 1 людина загинула, 14 людей поранено внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж

Коли перемогти ніде не можуть (ні на морі, ні в повітрі, ні на суші), починається чистий терор. Правда він не починається, а йде наряду з бойовими діями. Бо грошей ще, як у дурного махорки і народом'яса валом просто. Треба ж кудись дівати усе те.
