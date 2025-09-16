Ворог обстріляв Дніпропетровщину: поранено двох людей, понівечено будинки та господарські споруди. ФОТОрепортаж

У ніч на 16 вересня російські війська безпілотниками обстрілювали Дніпропетровську область, внаслідок чого постраждала людина, загорілись будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На Дніпропетровщині захисники неба збили 2 безпілотники. Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор атакував райцентр, Покровську і Марганецьку громади. На тамтешні території спрямував FPV-дрони, обстрілював з артилерії", - йдеться в повідомленні.

Понівечені інфраструктура, господарська споруда, 3 приватні будинки. Ще один зайнявся, вогонь загасили. Зачепило лінію електропередач.

На Синельниківщині російська армія вдарила по Покровській, Маломихайлівській і Межівській громадах, застосувавши БпЛА. Постраждав 41-річний чоловік. Загорілися 2 приватні оселі та гараж.













